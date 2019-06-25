Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin. Bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı"

-"Terörist başının kamuoyuna yaptığı açıklamalar; örgüt içinde politikada ve bölge politikasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretleridir. DEAŞ'ı diriltmeye yönelik oyunları bozuyoruz"

-"Doğu Akdeniz'de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz"

-"Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz'de bu çalışmaları sürdürmeye başladık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA