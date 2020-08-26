Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.
26.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir."
Kaynak: AA