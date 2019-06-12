Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir."

Kaynak: AA
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