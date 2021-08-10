Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme ve baraj puanlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. "

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını... - Haberler
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