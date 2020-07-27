Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
27.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)
Erdoğan: "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız."
Kaynak: AA