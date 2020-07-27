Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız."
27.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA