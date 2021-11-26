Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri