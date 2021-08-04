Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı
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Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

2021 yılı Yüksek Askeri Şüra Basın Açıklaması

Terfi Kararları

Uzatma Kararları

Emeklilik Kararları

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı - Haberler
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