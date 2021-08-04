Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Toplantısı öncesinde, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Toplantısı öncesinde, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi mozoleye bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye giden merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Kaynak: Habermetre