- AK Parti Genel Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız..."

Kaynak: AA