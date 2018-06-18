Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yorgun diyor. Bay Muharrem, hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 40 yıl siyasette tecrübem var"

"Şu anda Münbiç'te operasyonlar başladı"

"İstanbul mitingine 1 milyon 300 bin kişi katıldı"

"Bundan sonra pek de cevap vermeye değmezsin"

"5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek"

"OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç'te operasyonlar başladı. Şu anda devriye gezme olayı başladı. Niye? İş bilenin kılıç kuşananın" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanını dolduran 10 binlere hitap etti. Erdoğan konuşmasının başında "Müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim?" diyerek ceketini çıkardı ve konuşmasına başladı.

"Muhteşemsin Samsun" diye sözlerine devam eden Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar yollar bir alemdi. Kavşaktan döndük bir başka idi. Bugün kabına sığmıyor Samsun. Sular durulur derle/Güzel sorulur derler/Yari gönlünde ara/Arayan bulur derler. Suların akışına/Ben yandım bakışına/Seni merhem dediler sinemin yarasına. Bize de yari Samsun'da ara dediler. Sinemizin yarasına Samsun merhem dediler. Samsun bizim gözbebeğimiz. Aşkımız, sevdamız. Samsun bizim bu mücadelede büyük yoldaşımız. Biz birileri gibi Samsunu sadece seçim zamanlarında hatırlayanlardan değiliz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleşip hasbihal ettim. Samsunlu kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. En son 24 Mart'ta partimizin il kongresini gerçekleştirdik. O gün de yağmur vardı. O yağmura rağmen Samsunlu kardeşlerim çekinmediler, geldiler. Nasıl Samsun bizi seviyorsa, biz de Samsun'u öyle seviyoruz. Samsunlu kardeşlerimizi, ruhumuzla seviyoruz. Hamdolsun Samsun'da bugüne kadar bizi yarı yolda bırakmadı. Bizi sahipsiz, yalnız koymadı. Samsun AK Parti'nin en güçlü destekçilerinden biri oldu" dedi.

"İstanbul mitingine 1 milyon 300 bin kişi katıldı"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzde çok daha kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan 1 asır önce olduğu gibi yeni Türkiye'nin kuruluşuna da öncülük yapmasını istiyoruz. Biz yine bu şehirden rekor bekliyoruz. 24 Haziran'da yeni Türkiye'nin kuruluşuna liderlik yapıyor muyuz Samsun? Güçlü hükümet için şahsımı, Mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz. Maşallah. Rabb'im bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabb'im muhabbetimizi daim eylesin. Dün İstanbul Yenikapı mitingimizde de bu sağanağa rağmen bize gönül veren kardeşlerimiz alanı doldurdu. Yenikapı mitinginde 1 milyon 300 bin kişi alanı doldurdu. İnşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Samsun'da kendi ölçeğine göre bugün bu meydanı doldurdu. Son 16 yılda Samsun bize sahip çıkmışsa, bizler de Samsun'un sevgisine layık olma gayreti verdik. Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin peşinde koştuk. Siyasetimize yalanı bulaştırmadık. 3-5 oy uğruna terör örgütünün siyasi uzantılarıyla arkadaşlık yapmadık. Senin ne işin var Edirne'de. Kim bu adam? Bu adam 7 Haziran seçimlerinde dökülün sokağa diyerek benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek orada 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi değil mi? 15 yaşında kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün ölümüne yol açan kişi değil mi? Bu parti bu kişiden başka aday mı bulamadı. Senin genel başkanın neden aday olmadı."

"Sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza şiddet göstermelerine asla müsaade etmeyeceğiz"

"Bugüne kadar sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik" diyen Erdoğan, "Onların güvenliğini en üst seviyede tutmaya özen göstereceğiz. Sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza şiddet göstermelerine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu demek değildir ki OHAL geri gelmeyecek"

Erdoğan şunları söyledi:

"Biz yaparız onlar konuşur. Muhalefet ne diyor benim için o diyor artık yorgundur. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 40 yıl siyasette tecrübem var. Biz bugüne kadar şu topluluğu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz. Sen daha başlamadan bittin. Senin yalandan başka sermayen yok ki. Ne dersen de, zaten bundan sonra pek de cevap vermeye değmezsin. Zira 5 gün kaldı. Benim milletim sizin defterinizi dürecek. Buraya geldi mi o? Diyor ki, ben diyor daha gelmeden yaptım. Sen ne yaptın. Neymiş olağan üstü hali 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Ey gafil. Ben olanı konuşuyorum sen olmamışı konuşuyorsun. Şimdi ise yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak olağan üstü hali süre bittiğinde kaldıracağız. Bu demek değildir ki OHAL geri gelmeyecek. Olası bir durumda tekrar geri gelecektir. Bunların derdi başka. Acaba buradan bir şey elde edebilir miyim diye düşünüyorlar. Eğer bugün Güneydoğu'ya huzur gelmişse, ülkemizde huzur var ise bu OHAL'in sayesindedir."

Münbiç konusu

Şuanda Kandil'e operasyonlar yaptıklarını belirten Erdoğan, "İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık. İkinci operasyonda ise teröristlerin lider kadrolarını vurduk. 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz. Biz şu anda öyle bir mücadele veriyoruz ki. Ben CHP'li, HDP'li, SP'li kardeşlerime sesleniyorum. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Sizin liderlerinizin bu beka davasında işi yok. Er ya da geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şuanda Münbiç'te operasyonlar başladı. Şu anda devriye gezme olayı başladı. Niye? İş bilenin kılıç kuşananın" şeklinde konuştu.