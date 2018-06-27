Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yol Kenarında Bekleyen Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

ÖNCE EL SALLADI, ARDINDAN ARACI DURDURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu.

VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi. Erdoğan ardından Atatürk Havalimanı'na geçerek Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

SEÇİM GECESİ TEBRİK ETMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya gelecek. Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

EN SON 18 NİSAN'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.