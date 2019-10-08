Cumhurbaşkanı erdoğan: yol hayattır, yol medeniyettir

08.10.2019 16:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye 3'lü Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Saraybosna-Belgrad arası yapılacak otoyola dikkat çekerek, "Yol hayattır, yol medeniyettir" dedi.

Erdoğan, "Bugün gerçekleşen Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek zirve toplantısını tamamlamış bulunuyoruz ve dün gerçekleştirmiş olduğumuz Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik verimli toplantılardan sonra, bugün bu 3'lü zirvenin verimli bir şekilde geçmiş olması bizleri mutlu etmiştir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ ZİRVE MAYIS'TA BOSNA'DA, ARDINDAN TÜRKİYE'DE"

Erdoğan, bir sonraki zirvenin Mayıs ayında Bosna Hersek'te, ardından da Türkiye'de yapılacağını belirterek, "Önümüzdeki zirvemizi Mayıs'ta Bosna Hersek'te, ardından Türkiye'de yapacağız. Önce Bosna Hersek, sonra Türkiye'de ve bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da güçlü mekanizmanın, güçlü bir şekilde, gerek Türkiye, gerek Sırbistan, gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da verimli gelişmelere vesile olacaktır" dedi.

"YOL HAYATTIR, YOL MEDENİYETTİR"

Erdoğan, Belgrad-Saraybosna arasında yapılacak olan otoyola ilişkin açıklamasında, "Tabii bugünkü zirvenin en önemli yanı, Bosna Hersek'in hükümet sorununun süratle halledilmesi. Bir yıl geçti artık. Çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede, bir defa verimli bir geleceği yakalamak mümkün değil. Diğer önemli konu, şu anda liderlerin de ifade ettiği gibi, ulaşım konusunda, otoyollar konusunda atılacak adımlar. İnanıyorum ki, Sırbistan, Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmeye, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var, 'Yol hayattır, yol medeniyettir.' Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Saraybosna arasındaki bu yolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Erdoğan'ın konuşması

Kaynak: DHA