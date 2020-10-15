Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

15.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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