Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.
17.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:13
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren kabulde, yükseköğretim gündemindeki konular görüşüldü.
Kaynak: DHA