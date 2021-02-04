Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

04.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:35

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Öğrenciler tarafından verilen müzik dinletisi Tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması

Öğrenciler tarafından verilen müzik dinletisi

Tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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