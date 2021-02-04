Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
04.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:35
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması Öğrenciler tarafından verilen müzik dinletisi Tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondakileri selamlaması
Öğrenciler tarafından verilen müzik dinletisi
Tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı