(Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlarken, "Rabb'imden emeğinizin, gayretinizin, çabanızın karşılığını hayal ettiğiniz şekilde vermesini niyaz ediyorum. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. ÖSYM ve YÖK salgının tüm hızıyla devam ettiği dönemde tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu. Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takvimini biliyorsunuz açıklamaya başladık. Bu çerçevede sınav tarihleri konusunda da hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler ve veliler birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha doğru, daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Bunun üzerine sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27 ve 28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sadece bununla kalmadık. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından sınav süresinin uzatılmasına kadar gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. İkinci aşama sınavdaki baraj puanlarını düşürerek, daha çok gencimizin cazip bölümlere girebilmesini temin ettik. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi, tamamıyla spekülasyondur. Gençlerimizin geleceğinin böylesine basit bir tercihe kurban edileceğinin düşünülmesi dahi sağlıksız bir zihniyetin ifadesidir. Her birini kendi evlatlarımla eş gördüğüm tüm öğrencilerimize, gençlerimize sınavda başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." dedi.

"2021 YILI SONUNA KADAR 72 BİN YENİ YURT YATAĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye 'de verilen burs miktarının sadece 45 lira olduğunu hatırlatarak, burslarda çok farklı bir noktaya gelindiğini, lisans öğrencilerine 550 lira, lisans üstü öğrencilere 1100 lira, doktora öğrencilerine ise 1650 lira kredi veya burs imkanı verdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bakın işin başladığı an 45 lira, ondan sonraki süreçte ise iş önce lisansta 550 lira daha sonra bu rakam ciddi manada yükselerek kredi veya burs noktasında 1100 liraya çıkarıldı. Ama doktora öğrencilerinde ise bu rakam 1650 liraya çıkarıldı. Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Kredi ve burs rakamlarını da her yıl artırıyoruz. Burada biliyorsunuz göreve geldiğimizde bir de öğrenci harçları vardı. Öğrenci harçlarından dolayı da ciddi manada sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını da kaldırdık. Artık harç diye bir durum söz konusu değil. Öğrencilerimiz artık harç ödemiyor. Barınma konusuna gelince bu konuda da önemli projeler hayata geçirdik. Yılsonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu yurtların bir kısmı kamu yatırımı olarak inşa edilecek, bir kısmı da kiralama yoluyla hizmete açılacak. Amacımız her gencimizi eğitim öğretimini rahatça sürdürebilmesini sağlayacak barınma, beslenme ve gelir imkanlarına kavuşturmaktır. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin yetişmiş insan ihtiyacı her yıl katlanarak artacaktır. Eğitimi diğer kademeleriyle birlikte yükseköğretimde de altyapıyı sürekli güçlendirerek bu potansiyeli desteklemekte kararlıyız. Sizlerden tek isteğim, bütün enerjinizi ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermenizdir. Onun dışındaki tüm sorunları çözmek, zaten bizim görevimizdir. Bu da milletin bize verdiği görevdir."

"ATTIĞIMIZ ADIMLARIN MEYVELERİNİ YAVAŞ YAVAŞ ALIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisi sayısının 1 milyon 650 binlerden 8 milyon rakamına dayandığını aktararak, eğitim seviyesi yükseldikçe gençlerin hayata atılma yaşının da ileriye doğru gittiğini söyledi.Eskiden liseyi bitirip askerliğini yapan kişilerin en geç 21, 22 yaşında hayata atılırken, şimdi lisans, yüksek lisans derken bu çıtanın 30 yaşa ulaştığını belirten Erdoğan, mesleki eğitimin 28 Şubat döneminde sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için getirilen engeller sebebiyle cazibesini yitirmesinin de hayata atılma yaşının yükselmesinde etkili olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz son 18 yıldaki atılımlarımızla hem ilk ve orta öğretimde hem yükseköğrenimde altyapıyı güçlendirerek nüfusumuzun genel eğitim seviyesini fevkalade yükselttik. Bir tarafta sanayide çok ciddi bir tekniker, teknisyen, usta, tarım kesiminde çalışacak insan açığımız var, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Tabii hepsinden önemlisi gençlerimize, eğitimlerine, birikimlerine, kabiliyetlerine, hedeflerine uygun iş alanları oluşturmaktır. Bu da ülkenin genel ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle ilgilidir. Türkiye için 2023 hedeflerimizi belirlerken gençlerimiz başta olmak üzere, çalışmak isteyen her vatandaşımız için bu imkanı sağlama gayesiyle hareket etmiştik. Ülkemizin son 7 yılda yaşadığı onca badireye rağmen bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Ekonomide hem dış saldırılara karşı aldığımız tedbirlerin hem de büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırmak için attığımız adımların meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"Salgın döneminin tarım başta olmak üzere, temel üretim alanlarında öncelikle kendi kendine yeterli olmanın, onun ötesinde dünyanın taleplerine cevap verebilmenin ne derece önemli olduğunu gösterdiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu bakımdan Türkiye'nin önünde çok büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki bu fırsatı değerlendirerek kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuru ile çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız. Ancak her üniversite mezununun kamuda istihdam edileceği gibi bir yanlışa da düşülmemesi gerekiyor. Kamunun görevi iş yapmak, üretmek, kazanmak isteyen herkese ön açmak, destek vermek, yol göstermektir. Asıl istihdam özel sektörde, üretimde, sanayide, yüksek teknolojide, ticarette, tarımda olacaktır. Gençlerimizden kendilerine ve kabiliyetlerine güvenmelerini, geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum. Kaldı ki dünyanın hiçbir yerinde her üniversite mezununa hemen iş hazırlığı diye bir şey de söz konusu değildir. Örneğin dünyanın değişik ülkelerinde ara eleman diye bir konu söz konusudur. Özellikle ara elemanlar daha çok da tabii ki bu teknik liseler, ara elemanları yetiştirir ve bu ara elemanlar da kamuda görev almaktan çok özel sektörde görev alabilme, oralarda bu imkanı yakalayabilme şansına sahiptir. Ülkemizde de şu anda bazı illerimiz var ki bu ara elamanları bulabilmede çok ciddi sıkıntıları vardır. Örneğin Gaziantep bunlardan biridir. Orada birçok fabrika ara eleman bulabilmekte her zaman sıkıntıdadır. Bunları süratle aşmamızda fayda var. Aynı şey Malatya, Adana için geçerlidir. Bu konuda bizler yeter ki kararlı olalım, biz kendi mesleğimizle bir ara eleman olarak iş bulmada adımı attığımız zaman iş var. Kamuda da yine aynı şekilde lisans üstü, yüksek lisans bu alanlarda da açılan imtihanlarla bizler bütün evlatlarımıza inşallah iş bulma noktasında imkanları hazırlıyoruz."

"MESLEK LİSELERİMİZ BU SÜREÇ İÇERİSİNDE HİÇ BOŞ DURMADILAR"Erdoğan, Kovid-19 sürecinde maske, dezenfektan, tulum gibi ürünlerle ilgili meslek liselerinin sürece verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bundan dolayı da meslek liselerine teşekkür etti. Erdoğan, "Yani meslek liselerimiz bu süreç içerisinde hiç boş durmadılar ve onlar da bu tür maske, tulum bunları üretmek suretiyle hakikaten sürece çok ciddi katkı sağladılar. Bundan sonraki süreçte de artık meslek liselerimiz kendilerine verilmiş olan atölyelerdeki bu makineleri sadece seyretmeyecekler, oralardan bu ürünleri veya daha değişik ürünleri de üretme fırsatını bulacaklar. Bu bir fırsattı. Tabii bu sadece maske, tulum, bunlarla ilgili değil. Bir de mobilyayla ilgili birçok meslek liselerimiz var. Buralarda da yine mobilya sektörüne yönelik birçok adımları atmak mümkün olacak ve onlar da yine o sektörde adeta bir tahrik gücü oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"1EVLATLARIMIZIN TAMAMINA YAPILAN HAKSIZLIKLARI GİDERDİK"Erdoğan, "İnsan evlatlarını birbirinden ayırt edebilir mi? Benim için de imam hatipli neyse meslek liseli de Anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir. İmam hatip meselesini çok fazla dile getirmemin sebebi 28 Şubat dönemindeki adeta bu okulları kökünden kazımak için haksız, hukuksuz, adaletsiz saldırılara dikkat çekmektir. Sayıları 60 bine kadar düşen imam hatip okulu öğrencileri, bugün 1 milyon 270 binlere kadar çıkmışsa burada gerçekten kasıtlı bir ön kesme gayreti var demektir. Aynı şekilde meslek liselerinin öğrenci sayısını 800 binlere kadar geriletmişlerdi. Biz bunu da 1 milyon 400 binin üzerine çıkardık. Fen lisesinde bu sayıyı 12 binden 123 bine, Anadolu liselerinde 218 binden 1 milyon 585 bine yükselttik. Tüm okullarda hem sayıyı hem kaliteyi yükselterek evlatlarımızın tamamına yapılan haksızlıkları giderdik. Katsayı gibi suni engelleri kaldırarak tüm gençlerimizin yarışa eşit şartlarda girmelerini sağladık. Üniversite kontenjanlarını sınava girenlerin 10'da birine yetecek seviyeden neredeyse sınava giren herkesin talebini karşılayacak düzeye çıkardık. Bunların hepsi burada bir baba şefkatiyle evlatlarına eşit mesafede bulunmanın bir gereğidir. Bundan sonra da bu yine böyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ GÜVENİLİR BİR İNTERNET MECRASINA KAVUŞTURACAĞIZ"Erdoğan, "Özellikle gerçeklere gözümüzü kapatacak veya sırtımızı dönecek kadar hayattan kopuk değiliz. Her şeyden önce ben bir siyasetçiyim. Bir siyasetçi olarak da gerçeklere gözümü kapamam veyahutta sesleri duymamam söz konusu değil. Hem göreceğim hem de bu sesleri duyacağım. Günümüz dünyasında dijital platformların ve sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi, düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını dahi hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Sizlerden birinin telefonuna sızılsa kendinizin veya kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp, Twitter'da, Facebook'ta veya benzeri yerlerde yayınlansa ne olacak biliyor musunuz? Çaresiz kalacaksınız. Çünkü bu mecralar bazı ülkelerde yaptıklarının aksine Türkiye'de mali ve hukuki muhataplıklarını sağlayacak temsilcilik açmaktan ısrarla kaçınıyorlar. Halbuki her vatandaşımızın ve kurumumuzun tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır. Gençlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Milletimizi sadece içeriğiyle zengin değil, aynı zamanda güvenilir bir internet mecrasına inşallah yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Yaşı 18 olan gençlerin siyasette aktif olarak görev almaya davet ettiğini söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde seçme yaşının 18, seçilme yaşının 30 olduğunu, önce seçilme yaşını 25'e, sonra da 18'e indirdiklerini, seçme ve seçilme yaşının 18 olduğunu kaydetti.Gençlerin de her an partisinden ve diğer partilerde de kabul görmesi halinde seçilme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Böylece ülkemizin ve siyasetin ihtiyacı olan değişimi bizzat sizler hayata geçirebilirsiniz. Eğitimden sağlığa, haberleşmeden spora kadar her alanda yaptığımız hizmetlerin, ortaya koyduğumuz eserlerin amacı sizin için en mükemmel altyapıyı oluşturmaktır. Gençlerimizi dünyaya açan internetten, cep telefonuna kadar tüm araçlar bizim dönemimizde yaygınlaşıp gelişmiştir. Genç yaşta siyasete atılmış birisi olarak hep gençlerle birlikte yol yürümeye özel önem verdim. Şu anda da hem partimde hem Cumhurbaşkanlığında hem bürokraside yakın çalıştığım ekibimin çok büyük bölümü genç denilebilecek yaşlardaki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Şu anda partimde gençlik kollarında üye sayımız 1 milyon civarındadır. 1 milyon civarında genç üyem var, 30 yaşını aştığı anda bunlar ana kademeye sıçrar. Ondan sonraki süreçte de ana kademede hizmet vermeye başlarlar. Şu anda partimin toplam üye sayısı gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak 10 milyon 400 bini aşmıştır." diye konuştu.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN HEP BİRLİKTE KURALLARA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Erdoğan, gerek teşhis ve tedavi yöntemlerinde gerek yoğun bakım ve vefat sayılarında gerekse virüse karşı alınan önlemlerde dünyanın kalanıyla olumlu yönde ayrışıldığını söyledi. Erdoğan, dünyada salgın sürecini en şeffaf yöneten ülkelerden biri olarak milletten ve uluslararası kamuoyundan hiçbir şeyin gizlenmediğini, gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı veya vatandaşlarını çaresiz bıraktığı tüm sınamalardan Türkiye'nin alnının akıyla çıktığını kaydetti.Salgının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte alınan sıkı tedbirlerin bir kısmının gevşetildiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu konuda en büyük görev gençlerimize düşüyor. Esasen gençlerimiz yaşları ve sağlık durumları itibarıyla salgından en az etkilenen kesimdir. Bununla birlikte gençlerimizin aile büyüklerinin ve genel olarak toplumun yararı için özellikle temizlik, mesafe, maske yani TMM dediğimiz ilkelere sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşlılar bakım evlerinde ve kendi evlerinde adeta ölüme terk edilirken biz büyüklerimizin üzerine ihtimamla titredik. Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı olan büyüklerimiz, kronik hastalarımız ve genel olarak toplum sağlığımız için hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz, bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü vereceğimiz taviz, şunu bilmemiz gerekir ki, bu büyükerimizi Allah göstermesin kaybetme gibi bir durumla bizi karşı karşıya getirebilir. Ama birçok yerde, mesire yerlerinde, piknik alanlarında maalesef bunlara hiç mi hiç dikkat edilmiyor. Hatta hatta el ele, kol kola çeşitli etkinlikler yapılıyor ve bu etkinlikler bize ciddi manada endişe veriyor. Bu konuda sizler aracılığıyla tüm milletime sesleniyorum, gelin maske, mesafe ve temizlik kuralını her yerde uygulayayım."Gençlerle sohbetinin sonunda tüm öğrencilere bu hafta sonu girecekleri sınavda başarı dileyen Erdoğan, "Aman heyecanlanmayın, aman sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin. Sizlerle bir sonraki buluşmamızı üniversite öğrencisi sıfatıyla yapacağımıza inanıyorum. Ailelerinize ve arkadaşlarınıza da sevgilerimi, selamlarımı iletin." dedi.

TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyarbakır'dan yayına katılan Ozan Ferhat Aktaş ve arkadaşlarının saz ve gitar eşliğinde seslendirdiği Celal Güzelses'in Fincanın Etrafı Yeşil adlı türküsüne eşlik etti. Aktaş'ın teşekkürü üzerine Erdoğan, "Ben de arkadaşlarınla beraber sizleri tüm şu anda ekranları başında izleyen arkadaşların adına kutluyorum, tebrik ediyorum ve yarınki imtihanda da hepinize başarılar diliyorum. İnşallah şöyle bir şey de yapabiliriz, biter, ondan sonra neticeleri şöyle bir alalım. Özel kalemimle de irtibatları kuralım. Sizleri Cumhurbaşkanlığı makamında da en azından şöyle bir grup olarak ağırlamak isterim. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA