Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu (1)
CUMHRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.
26.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:11
CUMHRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan YKS öncesi video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlarken, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. Sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürüttük. (YKS) Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi." dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA