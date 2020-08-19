Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkacak olması önemli bir referanstır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkacak olması önemli bir referanstır." - ANKARA Kaynak: İHA