Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkacak olması önemli bir referanstır.
19.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkacak olması önemli bir referanstır." - ANKARA
Kaynak: İHA