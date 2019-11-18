Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.
18.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık."
Kaynak: AA