18.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık."

Kaynak: AA