Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.

18.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık."

Kaynak: AA
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