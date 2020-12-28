Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi"
28.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu