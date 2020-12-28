Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi"

28.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yılın 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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