Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

18.11.2019 01:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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