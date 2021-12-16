Son dakika! Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 253 TL olarak duyurduğu toplantıda işveren için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" dedi.
1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret toplantıları bugün itibarıyla sona erdi. Bugün 4. ve son kez gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu.
Bir müjde de işveren tarafına veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıda nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde olması için bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Gerek işçi gerekse işveren tarafını temsil eden taraflar, süreci özveriyle yönetti. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak ben de çok mutluyum.
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu.
Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik.
Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum."
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
AA / Ferdi Türkten - Ekonomi Haberleri