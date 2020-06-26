Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
26.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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