Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde İncelemelerde Bulundu

- Yıkılan Cevizdere Köprüsü'nden detay görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile sel bölgesinde incelemede bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkililerden yıkılan köprü ile ilgili bilgi alması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de yıkılan köprüde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunuyor.