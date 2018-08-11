Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde İncelemelerde Bulundu
- Yıkılan Cevizdere Köprüsü'nden detay görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile sel bölgesinde incelemede bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkililerden yıkılan köprü ile ilgili bilgi alması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de yıkılan...
- Yıkılan Cevizdere Köprüsü'nden detay görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile sel bölgesinde incelemede bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkililerden yıkılan köprü ile ilgili bilgi alması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye'de yıkılan köprüde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunuyor.