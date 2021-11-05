Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...

AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır."

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.
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