Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
16.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA