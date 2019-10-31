Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız."

31.10.2019 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız."

Kaynak: AA
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