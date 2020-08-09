Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli ekskavatörü kullandı (1)
Tübitak Mükemmeliyet Merkezinden detaylar Yerli elektrikli ekskavatörün tanıtılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli elektrikli ekskavatörü kullanması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli elektrikli ekskavatörü kullandı.
09.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:13
Tübitak Mükemmeliyet Merkezinden detaylar
Yerli elektrikli ekskavatörün tanıtılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli elektrikli ekskavatörü kullanması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli elektrikli ekskavatörü kullandı.
Kaynak: AA