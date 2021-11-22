Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ekonomi politikalarının insanların günlük hayatındaki olumlu yansımalarını önümüzdeki aylardan itibaren görmeye başlayacağız." - ANKARA

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