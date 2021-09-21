Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum."
AA / Selma Kasap - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız Turkovac'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri