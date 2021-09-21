Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum."

AA / Selma Kasap - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşımız Turkovac'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşımız TURKOVAC'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.' - Haberler
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