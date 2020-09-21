Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır" "Kendi aşımızı üretme konusunda hızla ilerliyoruz.

21.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır"

"Kendi aşımızı üretme konusunda hızla ilerliyoruz. Halen süren 8 aşı geliştirme çalışmasının 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı"

"Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir"

"İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın seyahatlerinde kısıtlama yapılabilecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşıda insan üzerinde denemeler önümüzdeki aylarda başlayacaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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