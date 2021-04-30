Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda Eylül Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşıda Eylül Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşıda Eylül Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeterli derecede aşımız var. Yerli aşıda Eylül-Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeterli derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı İnşallah geliyor, gelecek" diye konuştu. Erdoğan, Biontech aşılarının tedariğiyle ilgili, "Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da İnşallah gelecek" dedi.

Yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında ise, "Ben tabi Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşıda Eylül Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşıda Eylül Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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