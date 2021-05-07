Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel