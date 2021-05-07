Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerli aşı) Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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