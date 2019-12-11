Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü Konuşmanın sona ermesi Hediye takdimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu.

11.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü

Konuşmanın sona ermesi

Hediye takdimi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına...
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