Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü Konuşmanın sona ermesi Hediye takdimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu.
11.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salonda katılımcılardan görüntü
Konuşmanın sona ermesi
Hediye takdimi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'nda konuştu. (7)
Kaynak: AA