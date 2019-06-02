Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da 'Enderun Teravihi'ne katıldı (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Müftülüğünün düzenlediği teravih namazına katıldı. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih Yenikapı etkinlik alanında düzenlendi.

"BURASI İSTANBUL, KONSTANTİNOPOL DEĞİL, BURAYI BÖYLE GÖRMEK İSTEYENLERE KARŞI 22 GÜNÜMÜZ VAR"

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fethin 566'ncı yıl dönümünde Yenikapı Meydanında Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir gecesinde Leyle-i Kadrin ertesinde burada yüz binler bir Enderun Teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanın aslında iki zihniyetin aynı zamanda ifadesidir. Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın zulüm 1453'te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri. Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk. Fakat benim sizden istirhamım var. Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. Zulüm 1453'te değil, işte 1453'te başladı ve 566 yıl oldu dememiz lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım. Allah yar yardımcımız olsun. Evvel Allah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede kuran sesleri dinmedi, bayrak inmedi, onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek bu yola devam edeceğiz. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraberdir. Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz" dedi.

Teravihe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Namaz öncesi etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevresi bariyerlerle kapatılan etkinlin alanına, namaz için gelenler tek tek polis tarafından aranarak alındı. Teravih programı saat 22.00'da başlarken, teravih için 23.00'te saf tutuldu. Program yaklaşık 3 saat sürdü. Teravih namazına katılanlar Yenikapı etkinlik alanında ayrıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul