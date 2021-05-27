Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız" "Milletin değerlerine husumet, demokrasi ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir"