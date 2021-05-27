Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız" "Milletin değerlerine husumet, demokrasi ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız"
"Milletin değerlerine husumet, demokrasi ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi demokraside en üst lige çıkartacağız" - Haberler
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