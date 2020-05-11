Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek azalıyor.
11.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek azalıyor. İyileşen hasta sayımız ve toplam test sayımız giderek artıyor"
-"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor"
Kaynak: İHA