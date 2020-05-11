Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek azalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan hasta sayımız giderek azalıyor. İyileşen hasta sayımız ve toplam test sayımız giderek artıyor"

-"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor"

Kaynak: İHA