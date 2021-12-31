Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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