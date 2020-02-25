Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni tip koronavirüs salgını) Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.
25.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)
Kaynak: AA