Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a karşı yeni alınan tedbirleri açıklayarak, "Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak alınan tedbirler takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler yine burada kararlaştırılacaktır. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir" dedi.

"COVİD-19 HASTALIĞI İLE MÜCADELEMİZİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve giderek daha çok can alıyor. Küresel düzeyde hasta sayısını 600 bine ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkiledi. Ülkemizde de bugün 5 bin 698 vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören 344'iken bunların 42'si iyileşti. Hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Covid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. Ancak şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız. Çünkü karşımızda tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirini alacak. Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkarlara kadar her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar lira üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimizle gereken mevzuat değişikliklerini yaptık. İşsizlik fonunu güçlendirerek çalışanlarımızı ve ilave kaynak aktarmak suretiyle kredi garanti fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşın bin 500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Ayrıca emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan başına çektik. İstihdam için kısa çalışma ödeneği şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli aileye biner lira nakit destek verdik. Üretim ve ihracat devamı en önemli önceliğimizdir. Bunun için sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına ve açıkta kalmasına da mağduriyetine de izin vermeyiz. Yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlık bahanesine haline dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de öyle bakacağız. Hayatın bütün alanını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçlıyoruz. Bu tedbirleri uygularsak bu meselenin üstesindesin gelebileceğimizi görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim" dedi.

"İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇBİR SIKINTIMIZ YOKTUR"

"Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 17 yılda ekonomi ve üretim alt yapısını güçlendiren Türkiye pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajlarını yaşıyor. İlk çıktığı günden bu yana süreci ciddiyetle takip edip, tedbirlerimizi alarak ilave bir avantajı kazandık. Hamd olsun İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Hastalıkla mücadelede önemli olan test kiti, maske, eldiven kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusun yapanlar var sakın aldanmayın. Stokçuluk yapanlar, kara borsa yapanlar var bunlara aldanmayın, bunlarla güvenlik güçleriyle sırtlarındayız. Bu ürünleri hızlı şekilde sağlayan sanayicilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TEDBİRLERİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ HALKIMIZIN UYGULAMADAKİ KARARLILIĞI BELİRLEYECEKTİR"

Testlerin ücretsiz olarak yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanı nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Solunum cihazı üretimi konusunda hızla mesafe kat ediyoruz. Ayrıca gerektiğinde yurtdışından malzeme tedariki yapıyoruz. Bu çerçevede yurtdışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayısını artırdık. Hem kendi üretimimiz, hem hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülkeye yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı ve kullanmaya başladık, devamı da geliyor. Hem vatandaşlarımızın, hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviye yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor. Kabine içi ve uluslararası görüşmeyi telekonferansla meydan vermeksizin sürdürüyoruz. Her hafta kabine konferansını telekonferansla gerçekleştireceğiz. Her pazartesi bundan böyle kabine toplantısını gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. İlgili bakanlarımıza, kurumlarımız bilim insanlarımızı an ve an gelişmeler paylaşıyoruz. Bizde tüm süreçleri takip ediyoruz. Sağlık bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun tavsiyeleriyle sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi gıda, sağlık, temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması sosyal mesafenin ve izolasyonun sağlanması hususlarını özellikle gözetiyoruz. Bugüne kadar sağlıktan eğitime ekonomiden ulaşıma adaletten çalışma hayatına kadar tüm alanlarda tedbirlerin gerisinde hep bu amaç vardır" şeklinde konuştu.

ALINAN YENİ TEDBİRLER

Alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bilim kurulumuzu tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin sağlık, huzuru geleceği için uygulanacak. Bu tedbirleri sizlere bu akşam buradan ifade etmek istiyorum.

Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamu olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerler gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak alınan tedbirler takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler yine burada kararlaştırılacaktır.

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir" dedi.

"MİLLETİMİZDEN SABIR, FEDAKARLIK VE DİRAYET BEKLİYORUZ"

"Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmamasını istemiyorsak, gönüllü karantina şartlarına harfiyen uymalıyız. Yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Hep ifade ettiğim gibi bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana milletimizle alınan tedbirlere hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için lütfen evde kalalım. Kurumların açıkladığı tedbirleri dikkatle uygulayalım, bilim insanların tavsiyelerine kulak verelim ve şunu unutmayalım, 'Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gündoğmuş, gün batmış ebet bizimdir'."

