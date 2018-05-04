Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Sistemde Koalisyona Fırsat Olmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacak. Seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle oluşturacağı hükümeti vasıtasıyla ülkeyi bir dahaki seçimlere kadar idare edecektir. Dolayısıyla sandıkta kullanılacak oyun en 5 yıl dönüşü yok. Genellikle ilkler her zaman zordur, sıkıntılıdır ancak neticesi bereketlidir" dedi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı .Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Türkiye'nin ise attığı adımların darbeler, cuntalar, siyasi çekişmeler ve toplumsal kavgalarla önünün kesildiğini v bu yüzden kaybettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin darbelerin önüne geçeceğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemiz bir daha bu duruma düşmesin dedik ve yönetim sistemini değiştirmekte bulduk. İnsanlar geçici, sistemler kalıcıdır. Türkiye, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle çok partili siyasi hayata geçtiğimiz dönemden beri yaşadığı krizlerin üstesinden gelebileceği bir imkan elde etmiştir. Biz kendimiz için değil, ülkemizin ve milletimizin geleceği için en çok da gençlerimiz için bu yönetim sistemi değişikliğini yaptık. Biliyorsunuz yeni yönetim sistemimiz Rahmetli Turgut Özal başta olmak üzere Türkiye'de yönetim kademelerinin hepsinde de görev yapmış hemen her siyasetçinin hedefi ve özlemiydi. Yönetim değişikliği istemi hem mecliste hem de milletimiz içi de çok geniş bir uzlaşma gerektirdiği için daha önce kimse bunu başaramamıştı. Ama biz bunu başardık" dedi.

"En çok da gençlerimiz için bu yönetim sistemi değişikliğini yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş yıllardaki seçimleri hatırlatarak, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2014 yılında milletimin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğimde meşruiyetimin kaynağı sebebiyle farklı bir cumhurbaşkanı olacağımı peşinen ifade etmiştim. Alıştığınız gibi Çankaya köşküne oturup, suya sabuna dokunmadan her türlü yetkiye sahip olup sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Anayasa'dan aldığım yetkiyle ülkemizi yeniden seçime götürdüm. Önemli siyasi krizin hasarsız atlatılmasını sağlamış oldum. Kiminle? Milletimle.. Çünkü müracaat edilecek kapı sizdiniz" dedi.

Erdoğan, "Ne yaptık şimdi Cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakında hep beraberiz. Aramızda ayrılık yok. Parlamento cumhurun ittifakıyla daha güçlü. Bu seçimlerin normal zamanda 2019 Kasım'ında yapılmasını planlamıştık. Fakat böyle bir gelişme olunca iz bunu 24 Haziran'a çektik. Ne olur ne olmaz dedik. Ana muhalefetin boyunun ölçüsünü daha önce defalarca aldığımız için bu meydan okumalara da itibar etmedik. Dedik ki bu elbise olmaz boyunun yeni ölçüsünü alalım. Türkiye'yi seçim gündemiyle oyalamamak, bir an önce asıl işlerimize dönmek için en kısa tarih olan 24 Haziran'ı seçim tarihi olarak açıkladık. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Genellikle İlkler her zaman zordur, sıkıntılıdır ancak neticesi bereketlidir"

Yeni yönetimle koalisyona fırsat verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Seçimler milli iradenin en yüksek düzeyde tezahür ettiği, halkın kendi geleceğini kendi elleriyle biçimlendirdiği demokratik tercihlerin tezahür zamanlarıdır. Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin anlamı bunsan daha ötedir. 24 Haziran seçimlerinin ruhu gereği hükümetle meclis tamamen ayrılacağı için sandıktan çıkan neticenin etkileri çok daha güçlü daha belirleyici olacaktır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacak. Seçilen cumhurbaşkanı tamamen kendi iradesiyle oluşturacağı hükümeti vasıtasıyla ülkeyi bir dahaki seçimlere kadar idare edecektir. Dolayısıyla sandıkta kullanılacak oyun en z 5 yıl dönüşü yok. Onun için milletimizin oyunu kullanırken he zamankinden daha çok düşünmesi, şartları değerlendirmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanına ülkeyi yönetmesi ve hükümeti kurma yetkisi verirken onu mecliste yalnız bırakmak da olmaz. Dolayısıyla meclis kanunları ve denetim yetkileri ile cumhurbaşkanlığı kararnameleri bakanları ve üst düzey yöneticileri ile ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar çok kazanır, o kadar çok hizmete kavuşur. Bu nedenle milletimizin cumhurbaşkanlığı tercihini, onu mecliste de güçlü bir grupla destekleyerek taçlandıracağına inanıyorum. Genellikle İlkler her zaman zordur, sıkıntılıdır ancak neticesi bereketlidir. Meclisimiz çıkardığı yasalarla, Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararlarla, hükümetimiz yaptığı tedbirlerle 24 Haziran seçimlerinin tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi?"

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta, ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlananlara bu millet ülkenin yönetimini vermez. Ne yaptı? 15 tane milletvekilini bir tane sözde partiye verdi. Ondan sonra parlamentoda sıralara baktı Sıralarda o milletvekilleri yok. Bir gariplikti. Aman Yarabbi bu ne haldir. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi' İşte bunları gördük. Bunu yapanlar bu ülkeyi idare edeceğiz diyorlar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Demokrasi dürüstlüktür. Demokrasi bir yerde namus meselesidir. Bu ittifakların kesinlikle amacı milletin derdine derman olmak değildir. Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, yaklaşık bir hafta sonra da cumhurbaşkanlığı seçim beyannamemizi açıklayacağım" diye konuştu.

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376"

Muhalefet partilerinin ülkeye hiçbir yatırım yapmalarının söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin başınızdaki şahıs SSK müdürüyken bu ülkede benim milletimi inim inim inleten kişidir. Bunların eğitimle ilgili bir derdi var mı? Sağlık, tarım, turizm konusunda projeleri var mı? Biz yapılacaklarla değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğer bize saldıranlar Afin'de, bunlar iktidarda olsa, saldırılar da bunların iktidarında olsa inanın vatan elden giderdi. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376.Kuzey Irak'kta 379. Cudi, Gabar, Tendürek'te 297, size söz verdik inlerine gireceğiz" dedi.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye verilmesini eleştiren Erdoğan, "Garipler öylece ortada kaldır. Baktım bazılarının gözleri yaşlı, üzüldüm. Böyle bir oyuna niye ihtiyaç duyuyorsunuz" dedi. - İSTANBUL