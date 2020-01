Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz (2)

16.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:10

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerinin kendi dönemlerinde alındığını söyledi. Erdoğan, "PKK/YPG'den DEAŞ'a FETÖ'ye kadar ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurları sayısı 2019 yılı sonu itibariyle kuruluş döneminin dahi altına inmiştir. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu, örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, o dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazdığı kitabın sahnelendiği tiyatroyu izliyor. İnanıyorum ki aziz milletim vakti geldiğinde bunlara de gereken dersi verecektir. Örgüte katılımlar neredeyse tamamen durma noktasına geldi" dedi.

Erdoğan ayrıca, FETÖ'nün devlet kurumlarından ve ülkeden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz süreceğini vurguladı.'825 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI İNŞA ETTİK'FETÖ'nün kurumlardan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanındaki başarıların ardı arkaya gelmeye başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik bürokrasinin tek vücut dahilinde hareket ederek Türkiye 'ye yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkanına kavuştuğunu bildirdi. Yakında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Şubesi'nin de açılışını yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "911 kilometre Suriye sınırımızı sınır boyunca 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik. Terör örgütlerinin buradan topraklarımıza sızmasını önledik. 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladık. Bu yıl doğu sınırımızda 117, batı sınırımızda 42 elektro optik kuleyi faaliyete geçiriyoruz. Böylece 1182 kilometrelik doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmını, 472 kilometrelik batı sınırımızın ise 350 kilometrelik kısmını gözetleme imkanına kavuşacağız" diye konuştu.'FAİZİN İNMESİ GEREK' DEDİK, İNDİ, İNİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gelirin 4 kat artırılarak 236 milyar dolardan 950 milyar dolara kadar çıkarıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Küresel belirsizlikler ve spekülatif saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek 2019'da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik. 'Faizin inmesi gerek' dedik, indi, iniyor. 16 yılda enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. 2019 yılı enflasyonu da yüzde 11.8 ile genel görünümün dışında kalmadı. Yeni ekonomi programı ile enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, programı sonunda 4,9'a düşmesini hedefliyoruz. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı bekliyoruz."'2020'DE ARAMA SONDAJ FAALİYETLERİ BAŞLIYOR'Türkiye'nin dış politika gündeminde Suriye meselesinin en hayati konu başlığı olarak yerini koruduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile DEAŞ'ı söndürdüklerini, PYD üzerinden kurulan oyunları da bozduklarını vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. 9 Ekim'de başlattığımız harekat ile Suriye sınırımızda 145 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre derinliğinde alanı terör unsurlarından arındırdık. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 373 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü."'LİBYA'YA ASKER GÖNDERİYORUZ'Erdoğan, Akdeniz'de Türkiye'yi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryonun hayata geçirilmesini de engellediklerine işaret ederek, "Önce KKTC ardından Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk. Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. Ruhsatlandırma çalışmalarının ardından ilk olarak Oruç Reis gemisi bölgede sismik çalışmalar yürütecek. Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığının bilinciyle siyasi, ticari, insanı, diplomatik ve askeri tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.'SIFIR ATIK PROJESİ İÇİN EŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dahil olmak üzere tüm bayındırlık projeleri için yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Türkiye genelinde 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek 5 milyondan fazla vatandaşı can ve mal güvenliğine kavuşturduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 buçuk milyon konut var. Amacımız 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır. 100 bin sosyal konut için şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde talep geldi. Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimini sürdüreceğiz. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi inşası için yer ve proje çalışmasını yürütüyoruz. 6 ilde 13 adet millet bahçemizin açılışını yaptık, bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İlk defa Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirdiğimiz sıfır atık projesi bugün artık 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Huzurlarınızda eşime de teşekkür ediyorum, böyle bir kampanyayı başlattığı için. Proje sayesinde 4 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atık topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma oldu."'KANAL İSTANBUL PROJESİNİ ÇOK YAKINDA BAŞLATIYORUZ'

Ulaştırma alanına 17 yılda 250 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 3 bin 60 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, "Bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı. Karayollarımız üzerindeki tünel sayısını 298 ilaveyle 381'e çıkardık, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttik. Ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Boğaz trafiğine karşı tek çare alternatif bir suyolu inşa etmektir. Üstelik bu proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. Bu kanal büyükşehir belediye başkanlığımızdan beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize sunduğumuz bir projedir" ifadelerini kullandı.

