Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılda ihracatımız çok iyi bir seviyeye getirmek için gündemimizde çok sayıda plan var.""Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılda ihracatımız çok iyi bir seviyeye getirmek için gündemimizde çok sayıda plan var."
"Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. İşletmelere 100 bin lira destek veriyoruz."
"Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine kısa sürede 78 milyar liralık bir geçisin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri