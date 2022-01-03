Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni yılda ihracatımız çok iyi bir seviyeye getirmek için gündemimizde çok sayıda plan var."

"Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. İşletmelere 100 bin lira destek veriyoruz."

"Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine kısa sürede 78 milyar liralık bir geçisin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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