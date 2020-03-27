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Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KORONOVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI (1)

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı.

27.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:37
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KORONOVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI (1)

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri, onlara saygısızlığın bahanesine dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz. Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Tam bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor. Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz. "

KARARLARI AÇIKLADICumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları ise şöyle sıraladı: "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır. Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir."

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Erdoğan'ın açıklamaları


Kaynak: DHA

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