Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: -"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.

09.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

-"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir"

-"65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır"

-"Hekimlerimizin KOCVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TUBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı"

-"Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmanın yanında sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

Yaklaşık 3 ay sonra yapılan yüz yüze Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şair Abdürrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmet dileyerek anarak başladı.

"Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edecek"

Toplantının en önemli gündem maddesinin pandemi dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabine toplantımız sona erdi. Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların değerlendirmesini yaptık. Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyaslandığında en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntı ile atlattığımız bir gerçektir. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor, dünyanın tamamının bu başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına, bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz" diye konuştu.

"2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz"

1 milyon 100 bin sağlık ordusunun 83 milyonun hizmetinde olduğunu belirten Erdoğan, milletin salgın konusunda bilinçlendiğini söyleyerek, olumsuzlukların istisna olduğunun altını çizdi. Sağlık ve ekonomik tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğinin belirten Erdoğan, "Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son dönemece giriyoruz. Gelin tarihi tekerrür değil, tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım" şeklinde konuştu.

"18 yaş altı ile ilgili küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır"

Kabine toplantısında alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, "Halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendiriyor, sonuçlarını milletimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekildedir, lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olması şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Favipiravir isimli ilacı TUBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı"

Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125'i bulmuştur. Hekimlerimizin KOCVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TUBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır. Korona virüs salgını küresel ekonomi üzerinde tarihte benzerine az rastlanılan şiddette bir etkiye sebep oldu. Dünya ticaret hacmi, önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönlü daralma ile önemli ölçüde düştü. Dünya Ticaret Örgütünün hesaplamalarına baktığımızda daralmanın 2020 yılında yüzde 13 ile yüzde 32 arasında gerçekleşeceği yönündedir. IMF ise dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 11 oranında azalacağını öngörüyor. Sonuç olarak 2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomilerini ve finans sitemini desteklemek amacıyla maliye ve para politikalarını içeren önlem paketleri açıkladı. Amerika ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan paketlere rağmen ekonomide istenen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Oldukça ciddi rakamlara ulaşan kamu yardımlarının da yakın gelecekte ekonomilere ağır yük getireceği anlaşılıyor. Türkiye sağlık alanında olduğu gibi ekonomide de devreye aldığı hızlıca devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmanın yanında sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kaynak: İHA

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