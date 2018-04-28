Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacaktır. Türkiye, 15 yılda 3,5 kat büyümüştür ama biliyoruz ki bazı alanlarda da bir süredir arzu ettiği ivmeyi yakalayamamaktadır. Bu sürecin küresel ve bölgesel boyutları kadar kendi sistemimizden kaynaklanan sebepleri de vardır. İstikrar ve güven ortamını özellikle korumanın tek başına yetmediği, girişimciler, yatırımcılar, iş adamları için çok daha fazlasını sağlamamız gereken bir aşamaya geçtiğimizin farkındayız."