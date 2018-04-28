Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde, Yeni Yönetim Mimarimizle, Yeni Yönetim Kadromuzla Elimizdeki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz."