Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde, Yeni Yönetim Mimarimizle, Yeni Yönetim Kadromuzla Elimizdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Dönemde, Yeni Yönetim Mimarimizle, Yeni Yönetim Kadromuzla Elimizdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde, yeni yönetim mimarimizle, yeni yönetim kadromuzla elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Bu şekilde Türkiye'ye vites yükselttirecek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak icraatları hep birlikte hayata geçireceğiz."

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