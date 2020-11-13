Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."

13.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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