Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."
13.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel