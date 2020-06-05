Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni CSO binasını inceledi ANKARA (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ANKARA (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen CSO binasında incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Kaynak: AA